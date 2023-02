Así fue el primer contacto del Checo Pérez con el RB19 en Bahrein

A bordo del RB19, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tomó su primer turno en los test de pretemporada de la Fórmula 1, finalizando séptimo.

Checo salió a la pista del Circuito Internacional de Bahrein unos minutos después del cambio de color a verde del semáforo del pitlane.

Great to be back! Cant wait to hit the track 💪 #bahraintesting #f1



Feliz de estar de regreso. ¡Con muchas ganas de estar ya en la pista! pic.twitter.com/WfM4gRyOQq