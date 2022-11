Los Astros de Houston suman su segunda victoria en la Serie Mundial

Los Astros de Houston consiguieron su segundo anillo de la Serie Mundial, tras ganar la noche de este sábado a los Phillies de Philadelphia, tras una caída en sus dos últimas presentaciones en el Clásico de Otoño en 2019 y 2021.

En este juego, la novena texana llegó desde atrás luego de que Kyle Schwarber puso al frente a los Phillies con home run solitario en la parte alta del sexto rollo.

El marcador de la Serie Mundial dejó un total de cuatro carreras a una, por lo que el resultado final dio un total de cuatro juegos a dos, dando su segundo campeonato a los Astros.

Cabe mencionar que tras la eliminación de Los Ángeles Dodgers -del que es aficionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario decidió apostar por los Astros de Houston.

Hace unos días, durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que tras ser "cepillado" su equipo (Dodger), se inclinaba con Houston.