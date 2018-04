Atleta de CrossFit tiene 10 años y entrena nueve horas al día

Agencia

MONTANA.- Conoce a la increíble atleta de CrossFit que entrena durante nueve horas al día y sólo tiene 10 años de edad.

De acuerdo con Vanguardia MX, puede cargar pesas de 100 LBS, y ya tiene la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos. La niña de 10 años no está dejando que su edad se interponga en el camino de lograr sus sueños de CrossFit.

Brooklyn Sittner de Billings, Montana, comenzó a entrenar con pesas cuando tenía seis años después de enamorarse del deporte en el gimnasio de su padre. Y ahora, después de cuatro años de entrenamiento, ahora puede pesarse 100 libras, que es más que los adultos del doble de su edad y el peso equivalente de un adolescente.

Incluso ha establecido tres registros estatales en su clase de pérdida de peso en el Campeonato de Halterofilia del Estado de Montana, con un arranque de 68 libras y una sacudida de 94 libras, y planea dominar en los torneos nacionales en junio.

'Cuando me levanto en la mañana me encanta tener un propósito para la vida, me encanta tener una meta, un impulso'.

"Soy muy competitiva, siempre quiero estar trabajando para mejorarme. Entreno de seis a siete días a la semana y estoy en el gimnasio, generalmente, de ocho a nueve horas.

Brooklyn, que es educada en el hogar, abandonó un entrenamiento de gimnasia para volver a concentrarse en CrossFit, una mezcla de alta intensidad de gimnasia y levantamiento de pesas, después de engancharse al deporte en el gimnasio de su padre.

El orgulloso papá, Cory Sittner, dijo que la pasión de Brooklyn por CrossFit y el levantamiento de pesas, comenzó con tirones y, cuatro años después, dijo que está más dedicada al deporte que nunca.