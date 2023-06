Atlético de San Luis vs Monterrey Fecha 1 Apertura 2023: Todo lo que debes saber

Atlético de San Luis y Monterrey, se medirán en un compromiso correspondiente a la jornada uno del Apertura 2023, el encuentro se disputará el sábado 1 de julio a las 17:00 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Los Potosinos le han encomendado la dirección al brasileño Gustavo Leal el proyecto, luego de salida de su compatriota André Jardine quien se fue a dirigir al América, tienen la intensión de aprovechar la localia para buscar las primeras tres unidades en este certamen.

La temporada pasada dejaron una grata impresión fueron doceavos del Clausura 2023 con 19 puntos, en la repesca dieron la campanada eliminando a León y en cuartos de final hicieron sufrir a las Águilas más allá de que perdieron la eliminatoria con global de 4-3.

Los Rayados por su parte esperaban ansiosos por su revancha la temporada anterior fueron los lideres indiscutibles durante la fase regular con 40 unidades, manejando un registro de 13 ganados, uno empatado y tres perdidos, en cuartos vencieron 2-0 a Santos, sin embargo en semifinales cayeron 2-1 ante su némesis los Tigres.

La Pandilla ahora es liderada por Fernando Ortiz ex director técnico del América que consiguió volver a los de Coapa como un club competitivo no obstante no logró el objetivo de llegar a la final, ahora como estratega de Monterrey comandara a una de las nóminas más importantes del fútbol mexicano, espera armar un proyecto ganador.

La última vez que se enfrentaron ambos conjuntos fue el 21 de enero en un partido correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2023 en el Estadio BBVA en aquella ocasión Monterrey se impuso 3-1.

El partido podrás sintonizarlo por ESPN o en streaming por Star Plus.