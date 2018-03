¿Ya lo viste? 'El Tri' presenta su autobús oficial para Rusia

Agencia

MÉXICO.- A menos de 100 días para que arranque el Mundial de Rusia 2018 se hizo la presentación oficial del autobús donde viajarán los 23 seleccionados que representarán a México en esta justa.

En el evento estuvieron presentes Guillermo Cantú, secretario general de la FMF, Dennis te Kloese, director de selecciones nacionales, así como Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF, quienes recibieron por parte de ADO la llave simbólica de los autobuses oficiales del Tri.

También te puede interesar: Latinos se preparan con clases de ruso para el Mundial

"Estamos sumamente agradecidos por la confianza que nos ha brindado ADO durante muchos años, por todos los traslados que hacemos y la seguridad al día a día", comentó Te Kloese.

Por su parte, Torrado expresó que "es una enorme satisfacción que una empresa con un largo recorrido, enorme presencia y el mejor servicio camine a nuestro lado", motivo por el cual la FMF ha reforzado la alianza con ADO.

Gerardo recordó alguna de sus experiencias en estos autobuses, mencionando que Vucetich siempre los consentía con la música que le gustaba a los jugadores para que hubiera un mejor ambiente.

Asimismo, se presentó la frase que portará este camión, la cual fue elegida a través de las redes sociales, una dinámica en la que Juan Lorenzo Barroso tuvo que recurrir a sus amigos y familiares para poder ganar.

Slogan oficial

"Todos unidos por una pasión" fue el slogan que escogieron a través del concurso lanzado por el patrocinador del Tri y que estará recorriendo los alrededores de Rusia.

"Estoy súper feliz, me encantó, creí que no iba a ganar, fue de juntar muchos likes, de decirle a mi familia, compañeros de la escuela, mis maestros para que me apoyaran", dijo para La Afición Lorenzo Barroso.

Además, Juan Lorenzo no sólo se sentirá orgulloso de ver su frase en el autobús del Tricolor, sino que además estará yendo a la Copa del Mundo, como parte del premio por haber sido el ganador.

Con información del portal Milenio.