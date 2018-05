¡Qué siempre si! La F1 contará con chicas en la pista

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gran Premio de Mónaco, que se celebra el fin de semana, será sumamente especial pro el regreso de las Grid Girls a las pistas.

De acuerdo a diversos medios, los organizadores consiguieron un permiso para que las edecanes estén presentes el 27 de mayo en Montecarlo, publicó el portal Vanguardia.

Pero no será como antes se hacía. No desempeñarán funciones de las chicas de la parrilla como sostener los letreros con los nombres de los pilotos y además habrá modelos hombres.

Algunos pilotos como Lewis Hamilton celebraron la desición. “mujeres son la cosa más bellas del mundo y Mónaco es un elegante Gran Prix, por lo que son una gran combinación", dijo Hamilton.

Sebastian Vettel, piloto de Ferrari, afirmó que las mujeres en el pasado realizaban la actividad porque ellas querían.

A principios de año Sean Bratches, director general de operaciones comerciales de la F1, confirmó que ya no habría Grid Girls en los grandes premios de la categoría ya que no iba de acuerdo con “los valores de marca y claramente no concuerda con las normas de la sociedad moderna”.

