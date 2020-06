Auxiliar de Osorio ‘ataca’ a La Volpe y a Herrera

Ciudad de México.- Para Mario Marín, entrenador de porteros en la era de Juan Carlos Osorio en la Selección Nacional Mexicana, el técnico fue atacado mediáticamente en el país, hasta por técnicos que no ganaron nada, como Ricardo La Volpe y Miguel Herrera.

“Todo es de interpretación. Juan Carlos todo lo que habla siempre es polémica en México… Es indignante que a un profesional, uno de los mejores técnicos del mundo, sea criticado por todos y aprovechan cualquier cosita para cosas que no son…”.

En entrevista a W Deportes, Mario Marín dijo no recordar si Osorio les dijo a los seleccionados mexicanos antes del juego ante Brasil, "si estaban listos", pero recalcó que el fútbol mexicano debería estar agradecido por lo que dejó de legado.

"Ese momento no lo recuerdo, faltaban algunos jugadores importantes, tanto que le toca a Edson Álvarez jugar en ese partido, nos echó la mano hasta que le sacan la amarilla. Pero todos estaban convencidos de ir a ganarle a Brasil.

"El Profe le dio el mejor apoyo a los jugadores. El grupo estaba muy contento con el cuerpo técnico. Sí, se perdió, sabemos la calidad de los jugadores de Brasil, con un Neymar imparable. No se nos dio, igual que no se les ha dado mucho, pero es injusto el trato al profesor Osorio…”.

Ese "muchos" llevaba el nombre de técnicos que criticaron al profesor Juan Carlos Osorio en México, como Ricardo La Volpe y Miguel Herrera, ambos ex técnicos de la Selección.

“La Volpe lleva 30 años en México y sólo ha ganado un título. Eso da risa. Habla mal de los extranjeros y él es extranjero. De Miguel no sé, no lo he podido descifrar como técnico….”.

Negó que los jugadores se le hayan volteado en algún momento al técnico, como en el juego ante Suecia: “Los seleccionados nunca se rebelaron. Creían en Osorio al 100 por ciento… Esas son calumnias, siempre quieren ver a Osorio como el malo de la película”.

En ese juego en particular, falló: "Que Osorio no estaba acostumbrado a defenderse; todos decían que contra Alemania había que salir con línea de cinco porque nos iban a masacrar. El profe Osorio siempre sale a ganar, es de grandes retos y quiso hacer lo mismo contra Suecia. Pudo haber cambiado, salir a encerrarnos, pero no".