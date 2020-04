Avión de Patriotas trae de China más de 1 millón de máscaras protectoras

Boston.- El avión privado de los Patriotas de Nueva Inglaterra regresaba a Boston tras ir a China por una carga de más de un millón de máscaras protectoras para el personal sanitario que lucha contra el coronavirus.

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, adquirió las máscaras N95 de fabricantes chinos, pero no tenía la manera de trasladarlas a Estados Unidos, según informó el diario The Wall Street Journal.

Fue cuando el dueño de los Patriotas, Robert Kraft, intervino para ayudar.

