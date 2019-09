Agencias

La historia del duo Hirving Lozano-Erick Gutiérrez comenzó en el 2007 como compañeros en las Fuerzas Básicas del Pachuca, ambos categoría 1995 y con potencial de figuras, aunque un día estuvieron cerca de que les cortaran el sueño. Rezagados en el desarrollo físico respecto a la mayoría de los jóvenes de su generación, el Chucky y Guti fueron candidatos a ser dados de baja, cuando pertenecían a la Sub 17.

Afortunadamente les dieron una tolerancia de seis meses en que dieron el estirón, y así es como hoy ambos están en Europa, Lozano como nueva figura del Napoli y Guti cada vez más asentado y titular en el PSV. “Ellos cuando estaban en la Sub 17 y no crecían, y los querían dar de baja por esa situación. Yo hablé con Ángel González (visor del club), le comenté también a Andrés Fassi: ‘estos jugadores son muy talentosos, no los puedes dar de baja, dales oportunidad otros 6 meses’”, recordó a Mediotiempo Miguel Ángel Gómez, uno de los entrenadores de ambos en sus primeros años en la cantera tuza.

“Estuvieron en un tiempo en la mira de darlos de baja porque no crecían, gracias a Dios dieron el estirón y mira donde andan ahorita”. Ángel “Coca” González confirmó que ambos estuvieron en riesgo y que hubo un momento donde fueron más una apuesta que una certeza, aun cuando eran ya constantes convocados a selecciones menores.

“Nos la jugamos con él (Chucky), porque verídicamente él y el Guti no crecían y siempre había una votación y todo, había alegatas y decidimos al último de que se quedaran por la calidad que tenían”, reconoció La Coca.

Gómez fue parte de la formación de ambos elementos que coincidieron desde pequeños en Pachuca, ya que Lozano disputó la Olimpiada Nacional 2007 por Hidalgo y el Guti por Sinaloa, donde fue observado para invitarlo a la Bella Airosa.

“El Guti también era parte, eran muy amigos desde ese tiempo, siempre el Guti le bajaba (a Chucky) un poco las revoluciones cuando hacía sus berrinchones. Seguido se enojaba, seguido se ponía de mal humor porque no le salían las cosas y seguido el Guti lo calmaba o lo ponía tranquilo”, agregó Gómez.

Desde el 2007 estuvieron juntos en Pachuca. Hasta el 2017, cuando Chucky emigró al PSV en Holanda, donde un año después lo alcanzó Guti, aunque Lozano volvió a tomar otro rumbo pues hoy juega para el Napoli, con el que debutó el sábado marcando gol frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

“De alguna manera se acompañaron, porque siempre eso de cambiar de ciudad, de Liga… sí es un sueño, una ilusión, pero siempre es mejor que estén acompañados, en esa parte creo que sí se ayudaron mutuamente, son amigos desde hace muchos años”, mencionó Gómez.

(Info: mediotiempo)