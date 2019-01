Valverde: "Al Barcelona le urge un delantero"

Agencia

ESPAÑA.- La definitiva salida de Munir al Sevilla ha dejado un importante hueco en el equipo azulgrana porque Luis Suárez se ha quedado sin recambio natural. Con la actual plantilla, Valverde se verá obligado a encontrar soluciones de emergencia cada vez que el uruguayo no juegue. El partido del pasado jueves ante el Levante fue un ejemplo en el que Dembélé actuó como nueve.

Por este motivo, Valverde ha pedido al club un delantero con urgencia. El Barcelona está barajando una serie de futbolistas para esta demarcación. Uno de ellos es Álvaro Morata. El futbolista del Chelsea ya fue ofrecido al Barcelona hace tiempo y el club azulgrana está valorando la opción de incorporarlo. No es una operación fácil, indica el portal de noticias Maraca en su sitio web.

El futbolista tiene una ficha muy elevada en el club inglés y no hay que olvidar que no se busca un delantero titular, ese es Luis Suárez, sino un recambio y que, por tanto, llegaría como suplente. Hay un fuerte debate interno sobre la conveniencia de traer a este delantero, tal y como informaba Mundo Deportivo. Hay muchas voces dentro del club y Morata no crea un consenso.

Otro futbolista que está en la órbita del Barcelona es Fernando Llorente. Es un delantero del agrado de Ernesto Valverde con el que coincidió en el Athletic y que actualmente no es titular en el Tottenham. Las características de Llorente no son las de un prototipo de delantero del Barcelona, pero ofrece otro tipo de soluciones como es el juego aéreo, algo que viene bien a un equipo en el que sus delanteros no destacan en este aspecto. Su experiencia es otro factor a tener en cuenta.

Además de estos dos futbolistas, el Barcelona maneja más delanteros como refuerzos. A la secretaría técnica le gustaría cerrar el fichaje de un delantero a largo plazo, pero en este momentos esos objetivos no están disponibles. Aunque se trabaja en ellos, en el club saben que es casi imposible traer ahora goleadores como Piatek, Jovic, Werner o Maxi Gómez. En este momento, la opción que se baraja es una cesión hasta junio.