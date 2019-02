Este año habrá tres clásicos entre Real Madrid y el Barcelona

Agencia

MADRID, España.- Este año habrá tres encuentros ‘clásicos’ entre el Barcelona y el Real Madrid; dos serán parte de la edición 2019 de la Copa del Rey y el tercer partido se jugará en el marco de la Liga de España.

El destino dispuso que habrá nuevamente Clásico de España, ya que se verán las caras Barcelona y Real Madrid. Por el otro lado del cuadro chocarán Betis-Valencia, publica el portal de noticias Infobae.

El conjunto culé, que es el máximo ganador de este certamen -lo ganó en 30 oportunidades-, dejó en el camino a Cultural Leonesa, Levante y Sevilla. El Merengue -levantó el trofeo 19 veces-, por su parte, se impuso ante U.D. Melilla, Leganés y Girona.

También te puede interesar: El Betis manda mensaje a los mexicanos y enloquece las redes

La ida será el próximo miércoles 6 de febrero, en el Camp Nou; mientras que la vuelta será el miércoles 27, en el Santiago Bernabéu.

En el medio de estos compromisos, además de los habituales compromisos de La Liga de España, ambas instituciones deberán disputar sus cotejos de ida por los octavos de final de la Champions League.

➔ 6 de febrero: Barça vs Real Madrid (semifinal ida Copa del Rey).

➔ 27 de febrero: Real Madrid vs Barça (semifinal vuelta Copa del Rey).

➔ 2 de marzo: Real Madrid vs Barça (Liga de España).



¡¡TENDREMOS 3 CLÁSICOS EN MENOS DE UN MES!! pic.twitter.com/BbvlY2N7Pg