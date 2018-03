Aficionadas al basquetbol se lanzan un reto ¡tienen 90 años!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dos aficionadas al basquetbol están causando revuelo en redes sociales, la primera de ellas es una monja que desde su silla de ruedas, en primera fila apoya a un equipo universitario de Chicago convirtiéndose en su amuleto de la suerte; la segunda es una mujer de 100 años que apoya incondicionalmente a los Wolverines de Michigan, quien le mandó un mensaje a la religiosa.

De acuerdo con Univisión, la hermana Jean Dolores-Schmidt está causando sensación en todo el país por su apoyo al equipo de los Ramblers de la Universidad de Loyola que avanzó por primera vez a los cuartos de final del March Madness desde 1963.

La monja de 98 años se ha convertido en el amuleto de la buena suerte del equipo de Chicago, que ha venido de menos a más en este torno de basquetbol universitario varonil, y se ha convertido, sin jugar en la cancha, en una de las protagonistas de la que han llamado la ‘historia de la Cenicienta’, porque no se esperaba que la escuadra avanzará tanto en el torneo.

Incluso el expresidente Obama ha mandado mensajes haciendo alusión a la religiosa y al equipo.

Congrats to @LoyolaChicago and Sister Jean for a last-second upset - I had faith in my pick!