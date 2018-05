LeBron James hace historia: es el mejor jugador de los Playoffs

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- LeBron James anotó 44 puntos, empató la Final del Este 2-2 ante los Boston Celtics y superó al legendario Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más canastas encestadas en la historia de los Playoffs de la NBA, en una jornada memorable para el estelar alero de los Cavaliers.

También te puede interesar: LeBron a la altura de Michael Jordan en NBA

Cleveland, que había perdido los dos primeros juegos en Boston, ganó 111-102 e igualó así la eliminatoria, que se le había puesto absolutamente en contra hace apenas unos días.

No en vano, el 95 por ciento de los equipos que empezaron 2-0 llegaron a las finales y, en el caso de los "Verdes", su trayectoria invitaba aún más al optimismo al haber firmado este inicio 37 veces y haberse plantado en la última instancia en todas ellas.

Pero enfrente, en esta ocasión, está LeBron, a quien el debate lo compara ya con Michael Jordan como el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

LeBron James sets and fires from distance!



Make that 42 for LBJ in the game!#WhateverItTakes 109 | #CUsRise 98



1:29 to play on @ESPNNBA pic.twitter.com/Yc4wBgzqZV