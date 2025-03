Bayern Múnich empata 1-1 con Unión Berlín por error de Jonas Urbig

El Bayern Múnich volvió a dejar puntos en la Bundesliga por segunda jornada consecutiva, esta vez tras un error del joven portero Jonas Urbig, que permitió al Unión Berlín rescatar un empate 1-1 este sábado.

El equipo bávaro parecía encaminado a la victoria cuando Leroy Sané abrió el marcador a los 75 minutos, luego de un partido complicado ante la sólida defensa del Unión. Sin embargo, un fallo de Urbig ocho minutos después cambió el rumbo del encuentro. El guardameta de 21 años salió de su línea para despejar un centro desviado, pero solo logró desviar el balón hacia Benedict Hollerbach, quien no desperdició la oportunidad y anotó el empate.

Pese al tropiezo, el Bayern amplió su ventaja en la Bundesliga a nueve puntos sobre el Bayer Leverkusen, aunque este último podría reducir la brecha a seis si vence al Stuttgart el domingo. Por su parte, el Unión Berlín se mantiene en el puesto 13 de la tabla.

