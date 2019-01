Bertolo, sin temores en Cruz Azul

Agencias

MÉXICO, DF.- En Cruz Azul la paciencia es corta, muy corta. Después de la obtención del último título de Liga, en el Invierno 1997, La Máquina ha contratado 50 elementos extranjeros, de los cuales 20 duraron solo seis meses (sin contar a Teófilo Gutiérrez y Nicolás Bertolo que viven su primer semestre en La Máquina) y nueve llegaron apenas al año; es decir, más del 60 por ciento fue ave de paso.

Ahora que el equipo ha tenido un torneo muy irregular, en el que apenas ha sumado 14 puntos de 33 disputados y se ubica fuera de la zona de calificación, los rumores sobre la posible salida de Guillermo Vázquez, en caso de no calificar, han ido en aumento, además de una posible limpia en el plantel, según publica La afición de Milenio.

Por esa razón, tanto cuerpo técnico como jugadores se juegan mucho en este último tercio de la temporada, sobre todo los refuerzos que han tenido un desempeño irregular y criticable. Tal es el caso de Nicolás Bertolo, quien reconoce que está en deuda, pero no teme por la poca paciencia de la directiva de La Máquina.

“No, la verdad que no (hay temor). Yo firmé un contrato por tres años, pero si vos me decís que tienen poca paciencia pues los que tomarán esa decisión no seré yo, sino la gente de arriba que creo que en mi caso no lo van a hacer, pero bueno, llegado el momento tendrán noticias para hablar”.

Eso sí, Nicolás acepta que no ha cumplido las expectativas ni ha pesado como se esperaba de él: “Si bien llegué como un desconocido para muchos, lo que sí es que me siento en deuda porque yo llegué como refuerzo para darle una mano al equipo, para darle un plus, pero también no me ha sido fácil, no he jugado tres partidos seguidos, por ahí he perdido un poco de confianza y ritmo futbolístico”.

De manera sincera, Bertolo admite que la adaptación le ha sido muy complicada y que sigue padeciendo los estragos de la altitud de la Ciudad de México.

“A muchos les parecerá una excusa, pero no están adentro de mi persona y no pueden sentir lo que uno siente, a veces siento que no puedo, me siento lento y no puedo dar vuelta, se me cierra el pecho y la verdad es que no se lo deseo a nadie porque es feo y horrible. Trabajo y hablo con el profesor y el cuerpo técnico para estar mejor, para ver qué necesito y ellos me están dando una mano grande, la verdad que no es un momento fácil para ellos ni para mí”.

Pero también el argentino justifica su raquítico funcionamiento al mal paso del equipo. Para él, su primer torneo en México está muy lejos de lo que esperaba.

“La verdad que me imaginaba todo lo contrario, pero me toca vivir un momento difícil en lo personal y grupal porque el equipo no ha logrado las expectativas que se tenían antes de empezar el campeonato, por los nombres y el plantel que tenemos, por el club que representamos, así que deberíamos estar más arriba en la tabla”.

La prensa exagera

Si bien es cierto que Nicolás Bertolo acepta que no ha estado al nivel de lo que se espera de un refuerzo en Cruz Azul, también el argentino se defiende de las críticas injustificadas; es más, asevera que se exagera mucho en la prensa mexicana.

“Porque es verdad que me siento en deuda, pero por un lado estoy tranquilo aunque me han apuntado ya como el culpable de esta crisis y me es injusto.

Me han hablado mucho que la prensa mexicana es dura, pero tampoco se puede exagerar, así que trato de esforzarme día a día y alcanzar el mejor nivel que sé que puedo dar”.

Hoy ante Atlas, solo quiere mostrar la razón por la que fue contratado en diciembre.

“No puedo decir en qué porcentaje estoy porque por ahí salgo con Atlas y alcanzo mi mejor nivel o como por ahí puedo tener otro partido malo, lo que sí es que siempre están las intenciones de alcanzar el mejor nivel”.