Oro para México en Mundial de Gimnasia con Síndrome de Down

CIUDAD DE MÉXICO.- María Bárbara ‘Bibi’ Wetzel volvió a poner el nombre de México en alto al lograr el primer lugar del All Around, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down.

‘Bibi’, venció a las británicas Evie Rodwell y Lilly Hardy en la competencia que se llevó a cabo en Alemania, informa Milenio en su portal web.

No es la primera vez que Wetzel se consagra campeona en una competencia. En los Juegos de Trisomía, celebrados en Italia logró cinco medallas y en 2015 con ocho años de edad consiguió tres medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down para menores de 16 años.

En un futuro, María Bárbara volverá a hacer gala de su invaluable talento.