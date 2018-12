Basquetbolista de la NBA ‘defiende’ jugada con ¡una Tablet!

Agencia

INDIANÁPOLIS, EU.- Con un contundente 125-88, los Indiana Pacers derrotaron a los Detroit Pistons, en un partido que dejó una de las imágenes más curiosas de la temporada con Blake Griffin como protagonista.

En un tiempo muerto, el ala-pívot de los Pistons no dudó en protestar una acción a uno de los árbitros utilizando una tablet para mostrarle la jugada en cuestión al colegiado.

La inesperada e insólita situación se vivió en Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis. Blake Griffin utilizó la tecnología para discutir con J.T. Orr -uno de los jueces del encuentro- un fallo en su contra.

Pese a su insistencia, el basquetbolista que fue elegido en el puesto número uno del draft del año 2009 no logró persuadir al colegiado.

