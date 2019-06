Agencias

El exjugador de las Chivas, Adolfo Bautista confesó en una entrevista que antes de disputar el Mundial en Sudáfrica 2010 un promotor le exigió el pago de 3 millones de pesos.

Bautista narró como el promotor, Juan Andrés Sámano lo buscó en la concentración y en repetidas ocasiones para pedirle dinero.

"Lo manifesté desde ese momento, para ir al Mundial de 2010, estando en Alemania, este representante me pidió 3 millones de pesos para estar en Selección, no acepté y me dijo que tenía mucho poder y conocía muchos directivos en la Selección. No accedí", dijo Bautista en ESPN.

"Dije que si iba era por mi capacidad. Viví días de incertidumbre hasta el último recorte. Después del Mundial, él buscó una estrategia para que se desvirtuara mi carrera".

El Bofo fue llamado por Javier Aguirre en una convocatoria muy criticada.

(Info: mediotiempo)