Boletos América vs Chivas: precios y venta para octavos

El Club América anunció los detalles de la venta de boletos para el partido contra Chivas, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2025.

El encuentro se jugará el miércoles 12 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

It's Round of 16, Leg 1️⃣ week!



The Champions Cup action heats up! 🔥 pic.twitter.com/iYRK59NNBV