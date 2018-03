Mayweather podría adquirir el club Newcastle

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Luego de su retiro de box, Floyd Mayweather dio a conocer que podría incursionar en el mundo del fútbol, pero no como jugador sino como empresario.

A pesar de haber puesto fin a su carrera como boxeador profesional, Floyd Mayweather sigue metido en el mundo del deporte. Luego de ser considerado por varios años por la revista Forbes como el atleta mejor pagado del mundo, 'Money' no para de tener una vida llena de lujos gracias a sus ahorros y lo que gana económicamente de su propia compañía, Mayweather Promotions.

También te puede interesar: ¿Todo fue un engaño? Mayweather hace reveladora confesión

Sin embargo, uno de los mercados que todavía no ha sido explorado por el ex boxeador de 43 años es el del fútbol. Al momento de ser consultado sobre la posibilidad de invertir en el deporte más popular del planeta, Mayweather aseguró que solo lo haría si es que sus asesores le confirman que puede terminar generando una buena ganancia.

"Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades de negocio y amo todos los deportes, pero invierto con la cabeza y no con el corazón. Invertir con el corazón es la forma más rápida de perder dinero. No obstante, si alguien me prepara un plan de negocios, mi gente lo revisa y me dice que puedo ganar plata, entonces sí invertiría. El fútbol podría no ser lo mío, pero tengo conexiones en todas partes", sostuvo en una entrevista con el medio Star.

Además, manifestó su gusto por el Newcastle United de la Premier League, indicando que tuvo la oportunidad de visitar esa ciudad y le agradó la manera cómo viven el fútbol. Por otro lado, manifestó que, de llegar a invertir en el cuadro de las 'Urracas', podría hacer que su amigo Cristiano Ronaldo termine su trayectoria como jugador ahí.

Early morning selfie. Una publicación compartida de Floyd Mayweather (@floydmayweather) el Mar 8, 2018 at 6:41 PST

"Me encanta Newcastle, a esos chicos les gusta celebrar tan fuerte como en cualquier ciudad del mundo en la que he estado. Conocí a algunos de sus jugadores el año pasado y son buenos muchachos. Cristiano Ronaldo es amigo mío desde hace mucho tiempo, así que podría lograr que termine su carrera acá", finalizó.