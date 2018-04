Otro mexicano tomará el lugar de Canelo ante Golovkin

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Saúl Álvarez se bajara del pleito ante Gennady Golovkin a disputarse el próximo 5 de mayo, todo parece indicar que el boxeador azteca Jaime Munguía tomará su lugar.

De acuerdo con información difundida por ESPN y a falta de que se haga oficial este viernes, el peleador de 21 años sería el contrincante del kazajo en Las Vegas. Sin embargo, también sonó el nombre del irlandés Gary O’Sullivan como posible sustituto.

También te puede interesar: Los millones perdidos del 'Canelo' por el clembuterol

En caso de que este plan avance, el duelo entre Munguía y Golovkin comenzaría a ser publicitado a partir del lunes siguiente en Los Ángeles mediante una conferencia de prensa.

Jaime ostenta un récord de 28 triunfos y ningún descalabro, asimismo, presume haber mandando a la lona a su rival en 24 ocasiones (18 de ellas en sus últimos 19 combates).

No obstante, en contra tiene que nunca ha peleado en una batalla de 12 rounds.

Burla de 50 Cent

Tras confirmarse la cancelación de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, el rapero 50 Cent, quien, como muchos otros esperaba con ansias el combate, comentó al respecto.

“Maldición, mi amigo Canelo no pasó dos pruebas antidoping, no puedo creerlo. No voy a mentir, siento que GGG ganó la primera pelea pero él no tuvo que retirarse así”, publicó el rapero en Instagram.

50 cent, en los comentarios de su publicación, le puso un nuevo apodo a Álvarez. “Su nuevo nombre por ahora es Canelo Alvaroid’s, hay que dejar eso en claro.

“Todos los peleadores mexicanos están bien, pero él se comió la única res dopada. ¿Lo pueden creer?. El Clembuterol lo usan los fisicoculturistas para quemar grasa, no es bueno, él lo tiene (en su sistema)”, agregó.

con información de SDP Noticias y El Semanario.