Golovkin gana por nocaut en el segundo rounds

CIUDAD DE MÉXICO.- Gennady Golovkin sólo necesitó dos rounds para noquear al armenio Vanes Martirosyan y se declaró listo para el desempate con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre.

De acuerdo al portal Aristegui Noticias, en el pleito estelar de la velada por los festejos del 5 de mayo en el StubHub Center de Carson, California, Golovkin noqueó a los 1:53 minutos del segundo asalto a Martirosyan para defender sus títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial (AMB).

El kazajo, quien mejoró su récord a 38-0-1, 34 por la vía del nocaut, también se agenció el cetro tzeltal, una obra de arte chiapaneca que el CMB puso en juego en esta pelea; Vanes, en tanto, dejó su registro en 36-4-1, 21 nocauts.

Tras algunos instantes de estudio, “GGG” soltó los primeros bombazos en el asalto inicial, su oponente reaccionó y con una buena combinación de golpes hizo retroceder al campeón.

Fue en el segundo asalto cuando Golovkin dio una muestra de su poder ante un oponente que tenía dos años sin pelear. Ambos lanzaron bombazos peligrosos, pero fue el campeón quien lastimó a su rival antes de llevarlo contra las cuerdas.

#Golovkin destruyó a #Vanes en el segundo round vía KO. Le aterrizó un monstruoso gancho de izquierda y terminó con una combinación brutal.#GGG destroyed #Vanes in the 2nd round. Savage KO. Landed a monster left hook and finished with a brutal combination. pic.twitter.com/5PRNbu6le7