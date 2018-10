Boxeador propina brutal puñetazo a su entrenador (video)

Agencia

BULGARIA.- Sofía, la capital de Bulgaria, ha vivido en las últimas horas un esperado combate entre Kubrat Pulev y Hughie Fury. Sin embargo, la imagen que se ha vuelto viral de esta velada de boxeo la dio uno de los combates previos a este.

Durante uno de ellos, uno de los boxeadores hallaba un tanto perdido. Tanto que, durante el tiempo de intermedio entre rounds, se quedó totalmente parado en el cuadrilátero y no se acercó a su entrenador a recibir instrucciones.

Así, con buena intención, su técnico le tocó la espalda para que se diera la vuelta y, con ello, poder explicarle qué debía corregir. No le sentó nada bien este pequeño toque al boxeador, que sin pensárselo propinó un brutal puñetazo a su técnico.

I don’t know who the fighter is, but this fella just did this to his own trainer after his fight here in Bulgaria. He lost the fight btw pic.twitter.com/rxEt1WTphy