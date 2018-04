Pacquiao rompe relación con su entrenador de toda la vida

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha dado a conocer que el filipino Manny Pacquiao y su entrenador Freddie Roach han roto cualquier relación laboral. Después de ‘una vida’ trabajando juntos fue el mismo Roach quien confirmó que ya no trabajará más con el boxeador.

De acuerdo con el portal Medio Tiempo, mediante un breve comunicado, Roach aseguró que la relación de 15 años con el ex campeón del mundo se había terminado, antes de que éste se enfrente al argentino Lucas Matthysse por el cinturón de los pesos superligeros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 15 de julio en Kuala Lumpur.

"Manny (Pacquiao) y yo hemos recorrido un gran camino durante 15 años, más largo que muchos matrimonios y una rareza en el mundo del boxeo", dijo.

"No cambiaría nada de ello. Dentro del ring de boxeo y de la política, le deseo lo mejor", añadió.

Roach acompañó a Pacquiao a lo largo de casi toda su carrera y siempre estuvo en su rincón en los combates que lo convirtieron en uno de los mejores púgiles de la historia del boxeo.

"Estaría mintiendo si dijera que no me dolió que no me llamara personalmente para comunicarme su decisión pero los grandes momentos que hemos vivido juntos son más importantes", subrayó.

