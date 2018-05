Promotor Británico se une para hacer 128 funciones de box en EU

Agencia

Con un presupuesto cercano a los mil millones de dólares, el promotor británico Eddie Hearn, al frente de Matchroom Boxing USA, lanzó un proyecto al lado de Perform Group y la plataforma digital on demand DAZN para realizar al menos 128 funciones de boxeo, 32 de ellas con calidad de pago por evento, con lo que pretende ponerse al tú por tú con los gigantes del boxeo en Estados Unidos.

Matchroom Boxing USA quiere competir con promotores como Golden Boy y Top Rank, además de tener como objetivo firmar a algunos peleadores que hoy, como supuestos agentes libres, trabajan con el serial Premier Boxing Champions. La primera cartelera, según dijo Hearn a Los Angeles Times, será en Nueva York y la segunda en Los Angeles, con talento mexicano.

El programa de Hearn, que tiene ya a peleadores estadounidenses como Daniel Jacobs es sus filas, es sumar a peleadores de la talla de Mikey García, Keith Thurman y Errol Spence Jr., todos dentro del ranking de los 10 mejores por libra, y con la posibilidad de sumar a Anthony Joshua, una de las dos estrellas máximas en la categoría de los pesados.

La idea, explicó Hearn, es ofrecer 16 carteleras de boxeo de calidad a precios más accesibles, es decir, pagar por las peleas on demand a través de DAZN, un sistema que ofrece Perform Group. De las 16 funciones, 12 serán de corte regular y cuatro serán 'monstruos', es decir, con calidad de pago por evento, pero sin un cobro extra.

Explicó el promotor que no necesariamente se cerrarán a la competencia, de hecho, han abierto las puertas para que puedan hacerse las mejores peleas en el mejor momento, y para ello, se podrá abrir el mercado que hoy tienen nada más cadenas como Showtime y HBO, independientemente de los acuerdos multianuales que tiene Top Rank y Golden Boy con ESPN.

El presupuesto de Matchroom Boxing USA y Perform Group, para crear The Future of Boxing, es de mil millones de dólares, unos 840 millones de euros divididos entre ocho años, por lo que no se descapitalizarán como sucedió en algún momento con Premier Boxing Champions