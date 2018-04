Disparan contra guardia de Mayweather

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un guardaespaldas del ex boxeador Floyd Mayweather fue baleado el lunes en la madrugada en un tiroteo de carro a carro en Atlanta.

De acuerdo al reporte del Departamento de Policía de esa ciudad, el tiroteo ocurrió cerca de las 3:00 a.m. ET cuando una caravana de tres vehículos regresaba de un club nocturno a su hotel, identificado como el Intercontinental Buckhead Atlanta, reconocida hospedería lujosa, publicó ESPN.

También te puede interesar: Mayweather Jr quiere salvar pelea entre 'Canelo' y Golovkin

"La víctima nos dejó saber que es un guardaespaldas de Floyd Mayweather", explicó la agente Lisa Bender, portavoz de la policía de Atlanta en un comunicado.

Mayweather estaba en uno de los vehículos pero no resultó herido. Fotos de una agencia de noticias comprueban la presencia en Atlanta del ex boxeador en una fiesta en el club nocturno Medusa Lounge.

"Creemos que el Sr. Mayweather pudo haber estado en uno de los vehículos y no resultó lesionado", dijo Donald Hannah, otro portavoz del departamento de Policía.

Un reporte de la cadena CNN aseguró que Mayweather se encontraba el domingo en la noche en un club nocturno en Atlanta, el cual no ha sido identificado; Mayweather es reconocido como aficionado de clubes nocturnos exóticos.

"Poco después de las 3:00 a.m., unidades de la Zona 2 fueron despachados a un (incidente de) disparos hechos en la intersección de Buford Highway y Highland Drive", explicó Bender.

"Nuestra investigación preliminar sugiere que tres vehículos estaban de regreso a un hotel desde un club nocturno en Buford Highway. Otro vehículo se colocó al lado en la intersección de Peachtree Road y Highland Drive y disparó varias veces a uno de los vehículos".

De acuerdo con la comunicación, los tres vehículos salieron de la escena y reportaron que fueron seguidos durante un tiempo. Luego de asegurarse que habían perdido el alegado pistolero, se dirigieron a un hospital del área para tratar a la persona herida.

Bodyguard for Floyd Mayweather Jr. discharged from hospital following early-morning shooting



Story: @OHaraSports https://t.co/7i9Oel8d9d#boxing #Mayweather pic.twitter.com/Yh8oyKy3mO