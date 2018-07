Jacky Nava se prepara para el encuentro con Alys Sánchez

Agencia

ESTADO DE MÉXICO.-La boxeadora mexicana Jackie Nava seguirá su preparación en el Estado de México, rumbo a la pelea que sostendrá el próximo 11 de agosto en la Arena Ciudad de México ante la colombiana Alys Sánchez.

Jackie, quien entrena en su natal Tijuana desde hace algunas semanas, cerrará su trabajo en Jiquipilco y Temoaya rumbo al duelo que marcará su regreso, luego de año y medio de su última pelea.

También te puede interesar: Piensan el Tri en Almeyda para proyecto hasta 2026

“Jiquipilco y Temoaya son lugares en donde ya me he preparado anteriormente, me ha funcionado y por eso siempre es una buena opción, se aprovecha la altura, el clima y todos los factores para tener una excelente condición física y atlética”, dijo.

La Princesa Azteca, quien trabaja bajo las órdenes de Miguel Reyes, Raúl Robles y Mario Mendoza, puso especial atención en la resistencia, velocidad, fuerza y trabajo de gimnasio para la velada que organizarán Zanfer y Promociones del Pueblo.

“Estoy muy optimista porque regreso a pelear, que es sin duda lo que me gusta hacer, llevo varias semanas entrenando en diferentes horarios y poniéndome a prueba para mi pelea del regreso”, indicó la pugilista.

Sabedora que el triunfo es el boleto rumbo a una pelea con su compatriota Mariana “Barby” Juárez, el cual se estima podría realizarse este mismo año, es consciente de que debe llegar en las mejores condiciones.

“Ahora vamos a la última etapa de entrenamiento que sin duda es muy importante. porque debo quedar a punto para mi combate del próximo 11 de agosto en la capital”, concluyó.