Saúl 'Canelo' Alvarez entre los nominados a Boxeador del Año

ESTADOS UNIDOS.- El 2018 quedará enmarcado como uno de los mejores años de Saúl 'Canelo' Álvarez en el boxeo profesional. El rendimiento del pugilista mexicano ha sido reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que ha decidido nominarlo en la categoría de 'Mejor boxeador del año'.

La prestigiosa revista de boxeo Ring en conjunto con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunciaron sus nominaciones para premiar a lo más sobresaliente de este deporte durante el año que está por finalizar.

El pugilista Saúl "Canelo" Álvarez lidera el número de nominaciones con cuatro en las categorías de boxeador del año, pelea del año, evento del año y regreso del año.

Junto al mexicano aparecen nominados Oleksandr Usyk (campeón crucero), Mikey García (campeón ligero), Deontay Wilder (campeón completo), Wanheng Menayothin (campeón mínimo) y Callum Smith (campeón diamante supermediano).

Además de esta nominación el 'Canelo' peleará por llevarse otras tres categorías: 'Campeón del año' (campeón de peso medio del CMB y de la AMB), 'Pelea del año' (por la revancha ante Gennady Golovkin) y 'Regreso del año'. Los premios serán entregados a inicios del 2019.

Estos galardones se otorgan por la publicación y el CMB desde 1928 y representan lo más prestigioso del boxeo mundial.

A continuación las nominaciones y categorías completas:

PELEADOR DEL AÑO

Saúl "Canelo" Álvarez

Tyson Fury

Naoya Inoue

Vasiliy Lomachenko

Aleksandr Usyk

PELEA DEL AÑO

Alex Saucedo-Lenny Zappavigna

Gennady Golovkin-Canelo Alvarez 2

Jarrett Hurd-Erislandy Lara

Murat Gassiev-Yuniel Dorticos

Srisaket Sor Rungvisai-Juan Francisco Estrada

NOCAUT DEL AÑO

Aleksandr Usyk TKO 8 Tony Bellew

Dillian Whyte KO 6 Lucas Browne

Jermall Charlo KO 2 Hugo Centeno

Naoya Inoue KO 1 Juan Carlos Payano

Teofimo Lopez KO 1 Mason Menard

ENTRENADOR DEL AÑO

Ben Davison

Robert García

Shingo Inoue

Anatoly Lomachenko

Eddy Reynoso

DECEPCIÓN DEL AÑO

Cristopher Rosales TKO 9 Daigo Higa

Josh Warrington SD 12 Lee Selby

Maurice Hooker SD 12 Terry Flanagan

Eleider Alvarez KO 7 Sergey Kovalev

Rob Brant UD 12 Ryota Murata

REGRESO DEL AÑO

Nonito Donaire

Tyson Fury

Kazuto Ioka

Manny Pacquiao

Cristofer Rosales

EVENTO DEL AÑO

Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin 2

DAZN launch

HBO leaves boxing

World Boxing Super Series

Tyson Fury vs. Deontay Wilder

PROSPECTO DEL AÑO

Murodjon Akhmadaliev

Joshua Buatsi

Jaron Ennis

Filip Hrgovic

Teofimo Lopez

Alex Saucedo vs. Leonardo Zappavigna (Round 4)

Srisaket Sor Rungvisai vs. Juan Francisco Estrada (Round 12)

Murat Gassiev vs. Yunier Dorticos (Round 12)

Sho Kimura vs. Kosei Tanaka (Round 2)

Tyson Fury vs. Deontay Wilder (Round 12)

INSPIRACIÓN DEL AÑO



Cecilia Braekhus (primera campeona femenina del ring libra por libra)

Don Chargin (experto en boxeo que fue un mentor para muchos)

Tyson Fury (conciencia de salud mental)

Daniel Franco (sobrevivió a una lesión en la cabeza casi mortal y ahora defiende la seguridad del boxeador)

Brendan Ingle (pionero entrenador de boxeo británico que falleció en 2018).

Con información de Infobae y Marca