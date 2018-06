"Lo único que quiero es volver a la WWE", Brie Bella

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Brie Bella concedió recientemente una entrevista a TV Insideren la que, entre otros temas, habló de las ganas que tiene de regresar al ring de WWE y de la última temporada de Total Bellas. Sus declaraciones más destacadas, a continuación, indicó el portal SoloWrestling.

Sobre buscar el equilibrio entre tener otro hijo y volver a WWE:

«Mi marido está deseando que tengamos otro bebé, pero yo le digo que, en lo más profundo de mi corazón, lo que de verdad deseo es volver a WWE y protagonizar una buena storyline... no me importa si dura un mes, dos o seis... Sé cuánto trabajo implica criar a un hijo, así que no quiero ni imaginarme lo que será criar a dos. Mi hermana y yo estamos trabajando muy duro, presionando para que nos dejen volver juntas a la empresa porque, durante los últimos años, o ha estado ella o he estado yo. The Bella Twins no han aparecido juntas en WWE desde la Divas Revolution y, hoy en día, hay excelentes equipos a los que nos gustaría enfrentarnos como, por ejemplo, The IIconics. A nivel individual, chicas como Asuka o Alexa Bliss... me encantaría vérmelas con ellas. Incluso participar en algo tipo Mixed Match Challenge... se lo dije a Bryan en su momento, le dije "Si vuelvo, podríamos participar en algo así... ¿no te parece que sería genial?". Espero que nos hagan caso, de verdad. Me he dado de margen hasta el verano... si para entonces la empresa no nos quiere de vuelta juntas, empezaré a plantearme ir a por el segundo bebé».

Acerca de esta temporada de Total Bellas:

«Es una locura porque, a pesar de que sé qué va a pasar, de que conozco cómo van a desarrollarse los acontecimientos, cada domingo por la noche me siento delante de la tele con una caja de pañuelos y una botella de vino, y lloro hasta que no me quedan lágrimas. Para mí, como hermana (y me siento "hermana" tanto de Nicole como de John), es muy difícil verlos así, quiero que las cosas se arreglen, que todo salga bien. Tal vez sea la madre que llevo dentro, pero me gusta que todos a mi alrededor sean felices, que todo funcione, y cuando me doy cuenta de que ciertas situaciones se me van de las manos, no puedo evitar ponerme sentimental».

Acerca del evento For Your Consideration que WWE celebró cara a los Emmy:

«Es del todo surrealista, creedme. Cuando estábamos en el evento, y todos hablaban de Raw, SmackDown, Total Bellas y Total Divas, pensé en lo raro que es que te den un reconocimiento por hacer algo que te encanta hacer. Esa noche, escuchaba a Stephanie McMahon y me di cuenta del tiempo que WWE lleva en antena, entreteniendo a los espectadores con grandes storylines y espectáculo sin igual y que, a pesar de eso, nunca haya estado nominada a un Emmy. Pienso en Stephanie y en todo lo que ha hecho por las mujeres... y en todo lo que ha conseguido Triple H durante estos últimos años... y en Total Divas y Total Bellas, y lo que han ayudado a atraer la atención sobre el wrestling femenino... Nicole y yo estamos muy, muy orgullosas de formar parte de estos reality».