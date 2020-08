Se acabó el torneo para Bruno Valdez; sufre rotura de ligamento

México.- Ya lo había advertido Miguel Herrera anoche, en la conferencia posterior al juego en que su América perdió 3-1 frente al Monterrey, cuando se le preguntó por el estado de Bruno Valdez.

"Lo de Bruno es difícil, no se ve nada alentador. El doctor, haciendo una exploración inicial, no nos da mucho aliento para pensar que no haya sido nada grave, se ve aparatosa en la televisión.

“Lo que queda es esperar los resultados y ver qué se pueda hacer para ver cómo no afecte al equipo", dijo un apesadumbrado ‘Piojo’ Herrera a los medios.

Y sí, sus peores temores se hicieron realidad.

Una hora más tarde, el parte médico del club azulcrema comunicaba la gravedad de la lesión del defensa paraguayo: se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

"El Club América informa que, después de haber sido sometido a una resonancia magnética, el defensa paraguayo presenta una lesión severa en la rodilla izquierda, con una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión parcial del ligamento colateral medial. Bruno será valorado por cirujanos para determinar el tratamiento a seguir", explicó el comunicado que publicó el América en su cuenta de Twitter.

Le cayó un ‘Toro’ encima

Fue al minuto 20 del partido contra los Rayados del Monterrey, cuando ocurrió el incidente.

El líder de la zaga de las Águilas saltó dentro del vértice del área chica para anticiparse y despejar con la cabeza un centro que buscaba rematar el delantero holandés de los Rayados, Vincent Janssen, a quien por su corpulencia física le apodan “El Toro”.

En la jugada, ambos caen luego del salto, pero con la mala suerte para Bruno que su pierna izquierda queda justo en la trayectoria del holandés, quien cae con todo su peso haciendo palanca inversa sobre la extremidad del paraguayo. La imagen en la transmisión televisiva fue escalofriante.

Bruno Valdez ya no se levantó. Permaneció tendido en el césped, presionando con sus manos la rodilla lastimada, llorando y gritando de dolor. De inmediato llegó la asistencia médica, y el ‘carrito de las desgracias’. Fue trasladado en ambulancia al hospital, donde estuvo en observación y tras bajarle la inflamación se le hizo la resonancia magnética que determinó con exactitud el grado de la lesión, confirmándose la rotura de ligamento.