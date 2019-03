Agencias

Después de muchos rumores de donde sería el destino de Bryce Harper, fueron los Philadelphia Phillies los que lograron quedarse con los servicios del ahora ex jugador de los Nationals de Washington por un contrato de 330 millones de dólares por los próximos 13 años siendo este el contrato más caro en la historia de las grandes ligas, según informó el portal web Mediotiempo.

Se especulaba que el jardinero viajaría este mismo día a los ángeles para reunirse con los Dogers y San Francisco Giants, lo cual no ocurrió porque los Phillies le presentaron una oferta irrechazable que supera los 325 mdd que Giancarlo Stantos recibió de los New York Yankees en diciembre del 2017.

Bryce Harper llegó en el 2012 a MLB con los Washington Nationals, club al que deja tras siete años y con logros como el Novato del Año de la Liga Nacional, premio al Jugador Más Valioso en el 2015 y seis nominaciones al All-Star Game.

