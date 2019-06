BUAP exige 90 mdp para que Lobos se mude a Ciudad Juárez

Agencias

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla exige un pago de 90 millones de pesos, en dado caso de que se concrete la mudanza del Club Lobos a Ciudad Juárez, aunque hasta el momento no ha recibido ninguna notificación al respecto.

El abogado de la BUAP, Ernesto Ramírez, reveló en entrevista con Mediotiempo que en diciembre del 2018, la universidad y la empresa Garden Teas de Mario Mendivil, quien a partir de que pagó los 120 mdp para mantener al equipo en la Liga MX y se hizo cargo del patronato del club, firmaron un documento ante la Federación Mexicana de Futbol, donde se estipuló el pago de 90 mdp en dado caso de que se vendiera la franquicia.

"El 13 de diciembre del año anterior, hubo una reunión en la FMF en presencia de su presidente, donde las partes llegamos a un acuerdo, el cual fue que cada parte tenía que realizar una serie de pagos que quedaron pendientes con jugadores y proovedores, pero que evidentemente Garden Teas tomaba la administración del Club Lobos A.C. y que la Universidad recibiría esta cantidad de 90 mdp.

"Lo muy importante es que la FMF aceptó que compartiéramos la garantía de cumplimiento de obligaciones del club de futbol ante la FMF, para que garantizara el cumplimiento de obligaciones de Garden Teas hacia la universidad; entonces, la universidad tiene garantizado ese pago a través de una fianza", dijo en entrevista vía telefónica.

A su vez, el abogado Ramírez precisó que Mendivil tiene hasta el domingo para notificarle a la BUAP si es que existe la venta del equipo al FC Juárez de la cual es propietaria la empresaria Alejandra de la Vega, toda vez que se tiene que hacer máximo 30 días antes del inicio del torneo Apertura 2019, dada la reforma en los estatutos de la Federación Mexicana de Futbol.

"Hay que tener muy presente que reformados los estatutos de la FMF, este cambio se tendría que dar a más tardar 30 días antes del inicio de la temporada, entonces nosotros creemos que esa notificación, si es que es una noticia que tiene fundamento, tendrá que darse entre hoy y el próximo domingo".

Además del pago de 90 mdp para la BUAP, en ese documento firmado ante la FMF se estableció el comodato del Estadio Olímpico y que en dado caso de que Mendivil no pagara, se aplicaría una fianza de 10 millones de dólares a favor de la institución educativa; en caso de llegar a esa instancia, la situación se trasladaría a tribunales.

Cabe mencionar, que la universidad es dueña de la marca Club Lobos BUAP A.C. y del Estadio Olímpíco, aparte de que Garden Teas y Mendivil administran a la asociación civil; además, la BUAP tiene la facultad de decidir si vende o no a la franquicia, toda vez que el equipo fue una creación de la institución educativa y venderlo representa un riesgo para su imagen.

"La Universidad no tiene objeción en que se enajene (venda) el equipo, pero sí queremos saber a quién, y queremos además que se respete el pago que está convenido y avalado ante la FMF por 90 millones de pesos".

El Abogado Ernesto Ramírez, también reveló que si bien ante la FMF los derechos federativos de Lobos aparecen a nombre de Mario Mendivil y Garden Teas, la BUAP aún no firma la cesión de esos derechos, por lo que hasta que no se le notifique a la universidad la venta y la autorice, esta no tiene ningún efecto legal.

"No hemos firmado la cesión de derechos federativos y no creo que haya alguien dispuesto a comprar un equipo en donde contractualmente existe la obligación de un tercero, que en este caso es la BUAP para que autorice esa enajenación.

Nosotros litigaríamos (si Mendivil no paga), pero no puedo afirmar que llegaríamos a ese escenario porque ni siquiera se nos ha comunicado la venta del equipo oficialmente, lo segundo es que estamos dentro del plazo de 72 horas para que se nos informe de esta situación y todavía el pago se tendría que hacer al realizarse la operación.

Por último, en la BUAP saben que si bien aún no se les ha notificado nada, ello no impide que Mario Mendivil ya esté moviendo sus piezas para vender al equipo, aunque de acuerdo a lo que establece el abogado, la venta solo se completará con el aval de la universidad.

"(Mendivil) Está haciendo Lobbying para vender a su equipo, lo cual está bien, pero no está vendiendo nada mientras no lo autoricemos", sentenció el abogado de la BUAP.