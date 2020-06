Alemania no sancionará a jugadores que repudien racismo

Düsseldorf.- Tras los nuevos pronunciamientos contra el racismo efectuados el miércoles por distintos jugadores, la Federación Alemana de Fútbol enfatizó que no sancionará a quienes protesten contra la muerte de George Floyd.

Varios jugadores en la Bundesliga se han manifestado, ya sea con gestos o mensajes en su vestimenta, por la muerte de Floyd, ocurrida el 25 de mayo. Floyd, de raza negra, pereció cuando un policía blanco le apretó el cuello durante varios minutos con la rodilla al arrestarlo en Minneapolis.

El miércoles, Weston McKennie, volante del Schalke y de la selección estadounidense, publicó en las redes sociales un video que incluye imágenes de policías sometiendo a personas negras y de varios deportistas que dicen “es suficiente”.

ENOUGH IS ENOUGH ✊🏾✊🏾



The time is NOW!! Not just for justice or change, but a SOLUTION!!! It has been going on way too long. This has been overlooked and belittled way too often! ENOUGH IS ENOUGH!!! pic.twitter.com/IqM18XjTga