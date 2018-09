No respetan al Cruz Azul: DT expulsado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue una semana donde en Cruz Azul se habló más de temas extra cancha que de sus buenos resultados, que lo tienen aún como líderes del Apertura 2018 y en Cuartos de Final de la Copa MX. Al respecto, Pedro Caixinha estratega cementero, expresó que tendrán que remar contracorriente y contra todos para trascender y cumplir sus objetivos en ambos torneos.

"Somos nosotros contra el mundo, estoy aquí para defender a esta institución, estando siempre por delante de todo. Este club no ha sido respetado por su grandeza, yo estoy aquí para que la hagan respetar, cuando estás en Cruz Azul te tienes que casar con el pasado. No me preocupa lo que viene de fuera, que impere la ley de la mentira y del chisme, me da mucha pena", dijo.

El director técnico de la Máquina fue expulsado en el certamen copero al finalizar el duelo ante Xolos de Tijuana y su suspensión fue de tres partidos. Caixinha no quiso entrar en polémica y aceptó dicho castigo.

"Tengo que saber asumir los errores de las acciones que cometo y ser responsable por ellas. Disputamos tres partidos en esta Copa donde yo no estaba, tengo total confianza en el grupo de trabajo, en mi cuerpo técnico y en los jugadores", finalizó.

Caixinha queda fuera por el resto de la temporada

Aunque Cruz Azul jugará los Cuartos de Final en la Copa MX, el torneo ya se terminó para Pedro Caixinha.

De acuerdo con diario Récord, el timonel de la máquina celeste fue expulsado durante el enfrentamiento contra Xolos de Tijuana en la fase de Octavos de final, recibiéndo tres juegos de castigo.