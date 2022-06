Califica de “héroe” a jugador del PSG por no usar la camiseta LGBTIQ+

Idrissa Gana Gueye, jugador del PSG que el pasado mes de mayo se negó a utilizar una playera con dorsales que incluían la bandera arcoiris LGTBI+ con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia tendría el apoyo de su país ante las críticas mundiales.

Pese a la molestia de la sociedad en Francia, sus compañeros y directivos reaccionaron ante la decisión del jugador minutos antes del duelo ante el Montpellier en la Ligue 1.

Primero al tener el respaldo del presidente del país, diciendo que "sus convicciones religiosas deben ser respetadas" y ahora ha sido Bacary Cissé, periodista del país africano, quien explicó la repercusión de aquel gesto.

"Fue incomprendido. No debemos olvidar que Idrissa Gana Gueye nació en Senegal, creció allí, se educó allí. Respetamos todo lo que hacen los demás, pero no estamos obligados seguirlos en su cultura. Culturalmente, nadie habría entendido si hubiera hecho algo diferente a lo que hizo. Él no es el único" .

El reportero agregó que ese momento es respaldado por todo el continente africano y aseguró se debió al choque cultural.

Congratulations Idrissa Gana Gueye refused to play for PSG so as not to wear a shirt against homophobia LGBT pride rainbow