La camiseta más vendida de las Grandes Ligas es…

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segunda vez en igual número de temporadas completas en las Grandes Ligas, el guardabosque de los Yankees, Aaron Judge, encabezó la lista de las camisetas más vendidas, anunció Major League Baseball el viernes.

A Judge lo sigue el segunda base venezolano de los Astros, José Altuve; el infielder boricua de los Cachorros, Javier Báez; el abridor de los Dodgers, Clayton Kershaw; y el jardinero de los Medias Rojas, Mookie Betts, publica el portal de noticias albat.com.

El novato venezolano de los Bravos, Ronald Acuña Jr., de 20 años de edad, se convirtió en el jugador más joven que aparece en la lista de las 20 camisetas más vendidas desde que MLB y el sindicato de jugadores de empezaron a hacer pública dicha información después de la temporada del 2010.

