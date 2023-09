Campeón de la Liga: Barcelona vence 3 a 2 al Celta de Vigo

En un plazo de ocho minutos el Barcelona regresó de una dolorosa desventaja de dos goles para vencer 3 a 2 al Celta de Vigo en el Estadio Olímpico de Montjuic por la Fecha 6 de La Liga 2023-2024 con un doblete de Robert Lewandowski (9) para seguir enrachados y sumar seis victorias consecutivas.

A pesar de tener la posesión en campo contrario, los blaugranas carecieron de claridad ante el cerrojo defensivo que les puso el Celta, quienes encontraron el gol a los 19 minutos con el disparo cruzado de Jorgen Strand Larsen, quien pudo haber marcado uno más de no ser por las atinadas intervenciones del guardameta Marc André Ter Stegen.

Luego vino el segundo tanto celeste por parte de Anastasio Douvikas al minuto 76, el cual parecía ser definitivo y hubiera relegado al Barca a dos puntos del Real Madrid en la lucha por la segunda posición.

Sin embargo, vino Lewandowski con un doblete entre los minutos 81 y 85 para darle el empate provisional al cuadro de Xavi Hernández.

FC Barcelona vs Celta Vigo. A stunning comeback in La Liga inspired by Joao Felix, Lewandoski and Cancelo. #Barcelona #Lewandoski #LaLiga pic.twitter.com/Fbko3kMEVk