Tiene 9 años y es campeona de Artes Marciales, conócela

ESTADOS UNIDOS.- Es cinta negra y cuatro veces campeona mundial de Artes Marciales... ¡y sólo tiene 9 años!

De acuerdo con Vanguardia MX, la pequeña guerrera, que reside en San Diego, California, se especializa en Taekwondo y es particularmente hábil con su arma favorita, el deporte.

Channah Zeitung ya es cuatro veces campeona mundial de artes marciales y cinturón negro de segundo grado, y solo tiene nueve años.

Al ingresar a su primera competencia cuando solo tenía tres años, Channah se inspiró en ver a sus ídolos Jackie Chan y Bruce Lee y siempre ha soñado con seguir sus pasos.

Entrenando de 10 a 12 horas a la semana, Channah se convirtió en la persona más joven en lograr un título en el Campeonato Estatal de artes marciales cuando solo tenía cuatro años.

La talentosa joven tiene grandes esperanzas de convertir sus mayores sueños en realidad mientras aspira a convertirse en una actriz profesional de artes marciales.

