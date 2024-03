¡Campeonas! Estados Unidos se queda con el título de la Copa Oro W

La Selección de Estados Unidos ganó la Final de la Copa Oro W tras imponerse 1-0 a Brasil, en un duelo disputado que salvó el honor del cuadro de casa, tras la derrota que sufrió en la Fase de Grupos ante México.

El cuadro norteamericano batalló para tener el balón en el primer tiempo, las brasileñas corrieron y apretaron en cada jugada para complicarlas. Pero las dirigidas por Twila Kilgore mantuvieron el orden, no desesperaron y se prodigaron con los trazos largos para imponer condiciones con jugadas a velocidad.

En una jugada de contragolpe, al minuto 45, Emily Fox centró para Lindsay Horan, quien perforó las redes brasileñas con un cabezazo que dejó sin oportunidad a la portera Luciana.

