Mexicana consigue plata en Mundial de Para-Natación

MÉXICO.- La mexicana Luz López se quedó con la plata en el Campeonato Mundial de Para-Natación, que tiene lugar en la Alberca Olímpica “Francisco Márquez” de la capital del país, en la prueba de los 100 metros estilo mariposa S8.

De acuerdo a Notimex, López Valdés detuvo el crono en 1:21.48 minutos en una lucha reñida con la estadunidense Jessica Long, quien se quedó con el título mundial con un tiempo de 1:12.81.

La mexicana sumó la cuarta medalla de la jornada para cerrar la sesión matutina.

“Me siento feliz por este resultado, es una medalla mundial que me tiene contenta”, dijo la jalisciense y subcampeona en relevo en el Speedo Can Am Para Swimming Championships 2017, que se celebra en Canadá.

Apuntó que la estadunidense Jessica Long es una competidora fuerte y así lo demostró en la pileta, “con un poco más de trabajo puedo mejorar, ahora hay que seguir para las demás competencias porque quiero llegar a Tokio 2020”.