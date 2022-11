Sus dos campeonatos son gracias a mí: Checo Pérez arremete contra Verstappen

La carrera en el Gran Premio de Brasil resultó desastrosa para Red Bull, tanto que Sergio “Checo” Pérez arremetió contra su compañero, Max Vertappen por no cederle el lugar como se había acordado.

Luego de un triste séptimo lugar, las emociones para el piloto mexicano se pusieron a flor de piel que, incluso señaló que su colega neerlandés tiene dos campeonatos gracias a su ayuda.

🤬 Checo PÉREZ, INDIGNADO con Max VERSTAPPEN tras no devolverle la posición: "Ahí se demuestra cómo es DE VERDAD". #F1 #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/lerv5YByB1

A través de una entrevista para los medios de comunicación, “Checo” Pérez expresó estar muy sorprendido ante las acciones de Vertappen, ya que él siempre ha estado dispuesto a dejarlo brillar en la pista cediendo sus lugares.

"Estoy muy sorprendido por todo lo que he hecho por él, si tiene dos campeonatos es gracias a mi", acusó Sergio Pérez.

"SI TIENE DOS CAMPEONATOS ES GRACIAS A MÍ" 😱



Checo Pérez se dijo muy sorprendido tras al actitud de Max Verstappen tras no ayudarlo a conseguir puntos en el GP de Brasil.



"No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él"#F1xFOX pic.twitter.com/IP7MIWDxzj