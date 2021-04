Canelo Álvarez apuesta por México; abrirá cerca de 100 gasolineras en el país

Saúl "Canelo" Álvarez, el boxeador indicó que tiene planeado poner varias gasolineras para crecer como empresario.

"Tengo para retirarme gracias a Dios de por todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares que recibo, con eso tengo para retirarme ahorita". "Y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar 'Canelo', cuando tú vayas a echar gasolina checa que sea 'Canelo', ese es mi reto más grande", dijo.

El pugilista manifestó que su siguiente objetivo es ser reconocido no solo como deportista, también como un hombre de negocios.

"Yo quiero ser millonario en los negocios, eso es lo que quiero ser, no estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas y tengo demasiadas cosas, ahorita yo me podría retirar y puedo vivir tranquilo pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda seguiré aquí", agregó en entrevista con Graham Bensinger.

Apuntó que siempre, en los negocios, se corre un riesgo pero está listo para afrontarlo "no me gusta arriesgar todo el dinero no, tienes que ser inteligente y poner un dinero en riesgo, es decir, este es riesgo y, pase lo que pase, es riesgo, no cuento con él".

"Cuando tú arriesgas algo es porque arriesgas algo para ganar, arriesgas mucho para ganar mucho, tiene que ser una cierta cantidad para que digas 'voy a arriesgar esto para ganar' pero también no soy tonto, puedes tener rápido mucho dinero o rápido no tener nada, entonces no hay que ser tan pendejo, me entiendes", sentenció.

