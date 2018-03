Saúl 'Canelo' Álvarez da positivo a clembuterol

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La promotora Golden Boy Promotions informó este lunes que el Saúl 'Canelo' Álvarez resultó positivo a clembuterol, en su prueba de laboratorio previo al enfrentamiento contra Golovkin.

De acuerdo con ESPN, Canelo Álvarez, en preparación para su combate ante Gennady Golovkin el 5 de mayo, dio positivo a clembuterol anunció el lunes la promotora Golden Boy Promotions.

En declaraciones escritas, la compañía dijo que como parte de los exámenes voluntarios que el boxeador solicitó se incluyesen, una de las pruebas salió positiva con niveles mínimos de la sustancia.

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido", dijo Álvarez en declaraciones escritas. "Me someteré a todas las pruebas que se me requiere para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá".

Golden Boy notificó inmediatamente los resultados al promotor de Golovkin Tom Loeffler, así como a la Comisión Atlética del estado de Nevada.

Loffler no emitió declaraciones de momento y se desconoce qué efecto, si alguno, tendrá esto en la celebración de la pelea de revancha en el T-Mobile Arena.

El director del laboratorio SMRTL, acreditado por VADA para llevar a cabo los exámenes, dijo en carta enviada al boxeador y sus representantes el lunes que "los niveles están en el rango consistentes a lo que se espera de carne contaminada".

Tal y como estaba planificado, Álvarez anunció que moverá inmediatamente su entrenamiento a Estados Unidos y se someterá a los exámenes que Vada determine son necesarios camino a la pelea el 5 de mayo y después.

Otros peleadores mexicanos como Érik Morales y Francisco Vargas también arrojaron resultados adversos por esta sustancia, Morales después de haber peleado con Danny García y Vargas antes de pelear con Orlando Salido. En ambos casos se debió al consumo de carne contaminada.

Según la declaración de Golden Boy Promotions, Álvarez ha resultado negativo a decenas de pruebas en sus últimas doce peleas.

Información de Salvador Rodríguez fue utilizada en este reporte.