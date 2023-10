Canelo Álvarez protagoniza pelea con Conor McGregor en redes

El Canelo Álvarez se metió en una polémica luego de que respondiera con burla los comentarios que el ex campeón de la UFC, Conor McGregor declaró sobre el mexicano, asegurando que podría darle una golpiza.

Todo inició porque el peleador de artes marciales irlandés aseguró en la plataforma X (antes Twitter), que él le pegó más veces a Floyd Mayweather que el tricolor en su respectivo combate.

‘Una de las mayores actuaciones en el boxeo profesional fue ésta. Le di más golpes a Floyd que Canelo. Me encantaría volver a intentarlo’ , escribió McGregor debajo de un video de la pelea de Canelo.

One of the greatest performances in Professional Boxing this was. I landed more shots on Floyd than Canelo.

I’d love another go. https://t.co/Abfx7Pcpze — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 17, 2023

I just need one hand with you and I don’t need to throw so many punches 🤣 https://t.co/Iq8GQ1nI3L — Canelo Alvarez (@Canelo) October 17, 2023

Ante esto, el mexicano simplemente se burló de ‘The Notorious MMA’ como se nombró McGregor en sus redes sociales.

‘Solo necesito una mano contigo y no necesito tirar tantos golpes’, respondió.

Ante esto, McGregor arremetió con todo lo que pudo al mexicano.

You act like a little kid😂 you have a big mouth and you know how to talk shit well, but when the fight come you always quit hahahahhahahahaha. https://t.co/AGnkhHqXHA — Canelo Alvarez (@Canelo) October 18, 2023

‘Saúl, pollo crudo, te arrancaré los ligamentos de la rodilla a patadas. Ni siquiera necesito manos para acabar contigo, te daré una patada y te dejaré como si te hubieran dejado al sol demasiado tiempo, jaja, **** pecoso. Te veré y veremos. Canelo es un copo de maíz, sin azúcar’, escribió.

Al igual que en el cuadrilátero, Canelo Álvarez no rindió tan fácil y respondió a su oponente asegurando que es bueno para hablar tonterías, pero que al momento de pelear, siempre se echa para atrás.

Canelo peleó con Mayweather el 14 de septiembre de 2013, siendo su primera derrota como profesional.

McGregor, por su parte, cayó con el ‘Money’ el 26 de agosto del 2017, lo que fue la victoria 50 del estadounidense.

Con información de Reforma y redes sociales