Canelo vs Golovkin: así es el cinturón que recibirá el ganador

El Consejo Mundial de Boxeo (World Boxing Council por sus siglas en inglés), presentó este miércoles el "Cinturón del Guerrero Jaguar Zapoteca", con motivo del tercer enfrentamiento entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y Gennadiy Golovkin, originario de Kazajistán, mismo que tendrán lugar el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

El WBC describió a esta pieza como "una obra maestra creada por los más grandes artesanos de la cultura zapoteca, del estado de Oaxaca", y recordó que como máximo órgano del boxeo ha lanzado una serie de cinturones conmemorativos "con el fin de premiar y reconocer las peleas del 5 de mayo y 16 de septiembre que trascienden la historia del boxeo".

Ambas fechas son emblemáticas para la cultura mexicana, por lo que el Consejo Mundial de Boxeo las ha destacado con este tipo de cinturones para celebrar esta disciplina que es "motivo de orgullo para el deporte mexicano".

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, en la que participaron el gobernador Alejandro Murat y el secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, así como el artesano zapoteco Jacobo Ángeles, originario de San Martín Tilcaje, y Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo con sede en México, destacó que el encuentro entre el "Canelo" y Golovkin acaparará las miradas del boxeo mundial.

El gobernador aseguró que el "Cinturón Guerrero Jaguar Zapoteca" que está por ser entregado al WCB fue intervenido en el Taller Jacobo & María Ángeles de San Martín Tilcajete. "Es un orgullo para nosotros que cada día tengamos más de Oaxaca en el mundo", señaló.

A través de sus redes sociales, el WBC anunció que el "Cinturón Jaguar Zapoteca" será disputado por el "Canelo" Álvarez y Gennadiy Golovkin en su tercer choque épico, el próximo 17 de septiembre en el T-Mobile Arena, en Las Vegas.

