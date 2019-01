Chivas 'cancela' uso de redes sociales a los jugadores

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- José Saturnino Cardozo decidió poner disciplina en las Chivas para evitar el fracaso del año pasado y entre las medidas que implementó fue la prohibición de los celulares en las concentraciones previas a los partidos.

De acuerdo con información de Medio Tiempo y redes sociales, el estratega enfatizó que lo que buscan es que el futbolista esté concentrado y que los celulares no favorecen eso. Por eso se ha empeñado en que no haya dispositivos en las concentraciones e incluyeron esta determinación en el nuevo reglamento interno.

“Es que en la concentración, nosotros tenemos psicólogo y el celular te lleva a la desconcentración. Buscamos siempre que en el vestuario antes de los juegos no se usen celulares. Después, tenemos toda la semana para poder hablar. Soy muy cuidadoso en ese aspecto y hemos hablado con los jugadores, lo entienden perfectamente” explicó.

Entre la reglamentación que fue firmada por el plantel rojiblanco está estipulado que los jugadores no pueden usar redes sociales hasta ciertas horas de la noche, lo que será revisado por un comité de elementos de experiencia, y quienes fallen serán sancionados de varias maneras.

“Yo entiendo que soy muy exigente y el tema de la disciplina lo pusimos nosotros, a mí me encanta la disciplina, no encuentro otro camino para triunfar que el trabajo y el orden, no pasa por mi cabeza y no entiendo que un jugador desordenado pueda llegar a triunfar, es muy difícil, la disciplina es fundamental para llegar al éxito, yo hablé con todos los jugadores que se iban a quedar, informarles lo que a mí me gusta y ver cómo íbamos a quedar todos aceptaron todo lo que habíamos hablado”, agregó.