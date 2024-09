Carlos Alcaraz, eliminado del US Open tras caer en segunda ronda

Carlos Alcaraz, el joven prodigio español, sufrió una sorprendente derrota en la segunda ronda del US Open 2024, poniendo fin a su racha de 15 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam.

Alcaraz cayó en sets corridos (6-1, 7-5, 6-4) ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, el número 74 del mundo, quien logró una de las victorias más importantes de su carrera.

Botic van de Zandschulp just knocked Carlos Alcaraz out of the US Open! pic.twitter.com/QK3ZrkoPgx