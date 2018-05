Vela ‘no se prendió’ en empate contra el DC United

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El mexicano Carlos Vela tuvo una discreta actuación en el empate de Los Ángeles FC en condición de local frente al DC United, en partido de la fecha 13 de la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Unidos.

El uruguayo Diego Rossi adelantó a los de casa al minuto 39, pero Darren Mattocks logró el tanto de la igualada al 84 de este duelo que se disputó en el Estadio Banc of California.

Con este resultado el cuadro californiano llegó a 21 unidades en el segundo sitio de la Conferencia Oeste, mientras que el DC sumó nueve en el sótano de la Oeste.

Este fue el último partido de Vela antes de incorporarse a la Selección Mexicana de Futbol que está en la recta final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El arbitraje estuvo a cargo de Ismail Elfath, quien amonestó a Dejan Jakovic (45) por los de casa; mientras que Chris Durkin (53), Oniel Fisher (60), Paul Arriola (80) y Bruno Miranda (85) vieron cartón preventivo por la visita.

Los Ángeles FC.- Tyler Miller, Jordan Harvey, Dejan Jakovic, Laurent Ciman, Tristan Blackmon, Mark-Anthony Kaye, Eduard Atuesta, Benny Feilhaber, Latif Blessing (Joao Mutinho, 46), Diego Rossi (Adama Diomandi, 82) y Carlos Vela. DT. Bob Bradley.

DC United.- David Ousted, Frederic Brillant, Steve Birnbaum, Chris Durkin (Junior Moreno, 58), Oniel Fisher (Bruno Miranda, 73), Paul Arriola, Luciano Acosta, Nick DeLeon (Josep Mora, 26), Zoltan Stieber, Darren Mattocks y Yamil Asad. DT. Ben Olsen.

