Dodgers, JLo y Carlos Vela juntos, entérate dónde y por qué

ESTADOS UNIDOS.- La pasión que comparten Carlos Vela y Jennifer López son los Dodgers

De acuerdo con Vanguardia MX, el futbolista y la cantante asistieron a un partido de los Dodgers de Los Ángeles.

Carlos Vela es la nueva figura de Los Ángeles FC y luego de su brillante actuación ante el Galaxy el fin de semana, se tomó un tiempo libre.

Aprovechando que radica en Los Ángeles, disfrutó de un partido de beisbol entre los Dodgers y los Gigantes de San Francisco, el cual ganó el equipo de casa por pizarra de 9-0.

