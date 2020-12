Carlos Vela y el LAFC humillan 3-1 al América

Ciudad de México.- ¿Que ya estaba desahuciado? ¿Que fue a la MLS a despedirse? No, Carlos Vela está concentrado, está en gran nivel y se ha vuelto un "Mata mexicanos", por lo menos en la Concacaf.

De la mano del de Cancún, el LAFC ha pasado sobre el León, donde el mundialista marcó dos goles; sobre Cruz Azul, contra el que celebró uno más y finalmente frente al América anotó dos tantos que pusieron a su equipo en la final contra Tigres, y que puede poner en serios aprietos, si no es que estaba ya en ellos, al proyecto de Miguel Herrera.

Un gran golpe a la soberbia de la Liga MX, que ahora ve que su racha de catorce años llevándose la Concachampions, se puede acabar. El LAFC jugará por el título contra Tigres y nada está definido.

📺⚽️ HIGHLIGHTS | @LAFC wins 3⃣- 1⃣ against @ClubAmerica.



With this result they became the first 🇺🇸 team that eliminates three 🇲🇽 teams in a row! pic.twitter.com/tROqE1OTJC